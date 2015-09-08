السيطرة على حريق بمصنع غزل ونسيج بإدكو

شب قبل قليل حريق بمصنع غزل ونسيج مساحة 100 متر مسقوف بالصاج والكائن بناحية قرية سواده بندر إدكو دائرة مركز شرطة إدكو.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بمصنع ملك "رمضان السيد عيد" صاحب مصنع ومقيم شارع المعصرة إدكو، وتمت السيطرة عليه وإخماده "دون حدوث إصابات".

نتج عن ذلك احتراق عدد ( 4 ) ماكينات غزل ونسيج، وبسؤال مالك المصنع قرر بمضمون ماتقدم وأرجع سبب الحريق نتيجة لحدوث ماس كهربائي بالأسلاك بداخل المصنع ولم يتهم أحد بذلك .

تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحريق فنياً، وتحرر المحضر 2727 / 2015 إدارى المركز .