"تموين الإسكندرية" تضبط مستحضرات تجميل ومنشطات جنسية بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط كل من "ممدوح ع خ" 30 سنة المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لحيازته 9216 عبوة جيل شعر و760 زجاجة شاور جيل و4880 عبوة سويت لإزالة الشعر جميعها غير مطابقة للمواصفات ومدون عليها بيانات تجارية وهمية.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تم ضبط "طارق م ع" 55 سنة صاحب محل خردوات لحيازته وعرضه للبيع 731 قرص منشطات جنسية أجنبية الصنع مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون ثمة مستندات و"عبدالناصر م ص" 50 سنة صاحب محل بقالة لحيازته 50 كجم من السلع الغذائية "عسل أسود – لوبيا حصى – مشبك" بدون ثمة بيانات تجارية وبها تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
و"عمرو ش ح" 33 سنة المدير المسئول عن ثلاجة لقيامه بتخزين 32 صفيحة جبن أبيض بإجمالى وزن "640" كجم بها تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
وضبط "عادل أ م" 60 سنة المدير المسئول عن مصنع لتحضير وتجهيز المأكولات لحيازته 126 كجم من السلع الغذائية "أجزاء دواجن – زيتون – ياميش" بها تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.