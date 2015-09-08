"تموين الإسكندرية" تضبط مستحضرات تجميل ومنشطات جنسية بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط كل من "ممدوح ع خ" 30 سنة المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لحيازته 9216 عبوة جيل شعر و760 زجاجة شاور جيل و4880 عبوة سويت لإزالة الشعر جميعها غير مطابقة للمواصفات ومدون عليها بيانات تجارية وهمية.

كما تم ضبط "طارق م ع" 55 سنة صاحب محل خردوات لحيازته وعرضه للبيع 731 قرص منشطات جنسية أجنبية الصنع مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون ثمة مستندات و"عبدالناصر م ص" 50 سنة صاحب محل بقالة لحيازته 50 كجم من السلع الغذائية "عسل أسود – لوبيا حصى – مشبك" بدون ثمة بيانات تجارية وبها تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

و"عمرو ش ح" 33 سنة المدير المسئول عن ثلاجة لقيامه بتخزين 32 صفيحة جبن أبيض بإجمالى وزن "640" كجم بها تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وضبط "عادل أ م" 60 سنة المدير المسئول عن مصنع لتحضير وتجهيز المأكولات لحيازته 126 كجم من السلع الغذائية "أجزاء دواجن – زيتون – ياميش" بها تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.