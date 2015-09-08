تشكيل لجنة لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة بمياه الشرب بالإسماعيلية

قرر المهندس على حسين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة تشكيل لجنة دائمة لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة وجودة المياه المنتجة بمحطات المياه بقطاعات الشركة الثلاثة ومتابعة نهو الملاحظات الواردة بتقارير لجنة المرور والمتابعة وإخطارها بنتيجة المتابعة أولا بأول.

وتقرر أن تكون اللجنة الجديدة برئاسة المهندس على حسين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة وعضوية رؤساء قطاعات التشغيل والصيانة والمعامل والجودة والدعم الفنى وقطاعات بورسعيد والسويس والإسماعيلية ومديرى عموم الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى ناقش ملاحظات تنسيقية القابضة الخامسة والثمانون، فيما يخص جودة المياه والشئون المالية والتجارية والتشغيل والصيانة والتخطيط والمشروعات وخدمة العملاء.

وتم تقديم عرض بتقرير المرور والمتابعة على محطات مياه الشرب كما تم تحديد رؤساء قطاعات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد فى إبلاغ الشركة عن أية أعطال أو إجراءات تخص أعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمحطات والشبكات فضلا عن قيام مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإبلاغ طوارئ القابضة.