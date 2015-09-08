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وفاة "كوماندوز شزام" آخر فدائىّ الإسماعيلية عن عمر 87 عاما

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وفاة "كوماندوز شزام" آخر فدائىّ الإسماعيلية عن عمر 87 عاما وفاة "كوماندوز شزام" آخر فدائىّ الإسماعيلية عن عمر 87 عاما
توفى محمد محمد خليفة، الشهير بـ"الكوماندوز شزام" آخر الفدائيين بمدينة الإسماعيلية صباح يوم الثلاثاء عن عمر يناهز87 عاما بمستشفى جامعة قناة السويس التخصصى بعد معاناة مع المرض.

وقال عبد الله نجله، إن والده أسلم الروح صباح اليوم، وستخرج جنازته من المسجد الإسماعيلى بميدان المطافئ بعد صلاة ظهر اليوم وسيدفن بمقابر قرية أبو عطوة.

واشتهر محمد خليفة بلقب "الكوماندوز شزام"، منذ بدء العمل مع الفدائيين فى الخمسينيات من القرن الماضى وشارك فى عمليات مسلحة ضد جنود الاحتلال البريطانى فى الخمسينيات ثم مع فدائيين خلال حرب الاستنزاف، وكان من المستبقين للدفاع الشعبى عن مدينة الإسماعيلية فى الفترة ما بين 5 يونيو 76 وأكتوبر73.

وتعود شهرة الفدائى باسم "شزام" الذى يعنى الشىء الخاطف كالسحر باللغة الإنجليزية، لسرعته فى تنفيذ الهجمات ضد جنود الأعداء.

وحصل شزام على أوسمة ونواط الواجب من الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

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