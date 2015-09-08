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وفد ألمانى يتفقد قرية البعيرات بالأقصر لبحث إنشاء مستشفى

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وفد ألمانى يتفقد قرية البعيرات بالأقصر لبحث إنشاء مستشفى وفد ألمانى يتفقد قرية البعيرات بالأقصر لبحث إنشاء مستشفى
زار وفد ألمانى قرية البعيرات، التابعة لمركز القرنة بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث إنشاء مستشفى بالقرية بتقنية وتجهيزات ألمانية، وذلك بدعوة من جمعية "تنمية المجتمع" بقرية البعيرات.

ورافق الوفد الألمانى خلال جولته بالقرية كل من عضو مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع أحمد المجلى، ورئيس القرية سيد حسان، كما زار الوفد الألمانى مبنى الجمعية الحالى، والذى صمم بالجهود الذاتية من أبناء القرية.

ومن جانبه، أكد محمود غريب - أحد أعضاء الجمعية- على أن الوفد الألمانى سيقوم بالمساعدة بالتعاون مع أهل الخير فى بناء المستشفى، وسيتولى الوفد الألمانى تجهيز المستشفى الخيرى بالأجهزة الطبية، وستكون جميع أقسام المستشفى بالمجان للفقراء لخدمة أهالى القرية، والقرى المجاورة بالبر الغربى بالأقصر.

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مصر 365