إصابة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار بجرح في الوجه أثناء بروفات الأوبرا

أُصيب المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، بجرح في الوجه أثناء بروفات حفل الأوبرا، الذي سوف يقام بمسرح السيد درويش أوبرا بالإسكندرية، يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر، وتم نقله الى مستشفيات أندلسية الشلالات ودخوله قسم الطوارئ.

>

> وأكد دكتور محمد فراج، المدير المناوب بمستشفى اندلسية الشلالات، إنه المايسترو جاء إلى المستشفى يعاني من نزيف بالوجه، واتضح بعد الكشف عليه ان الجرح عميق ويحتاج لإجراء جراحة تجميلية بالوجه حتى يتفادى ترك أي آثار جانبية له وتم إجرائها بنجاح وخرج بصحة جيدة.

وقال المايسترو عبد الحميد : تلقيت العناية الطبية الجيدة داخل اندلسية وأهمها هي سرعة الاستجابة وعلاج الجرح قبل أن يحدث أي مضاعفات وشعرت باهتمام والاطمئنان داخلي وذلك الشعور يترك انطباع جيد داخل أي مريض يشعر انه بحاجه الى الرعاية الطبية الجيدة والسريعة في العلاج .

ويذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست في يونيو عام 2004، قدمت أولي حفلاتها بمسرح الجمهورية بالقاهرة وشاركت بمهرجان الموسيقي العربية عام تأسيسها كما قدمت العديد من العروض الخاصة بالأطفال والطلاب وتشارك في مختلف المناسبات والاحتفالات الوطنية التي تنظمها دار الاوبرا بالإضافة الي مساهمتها في أحياء ذكري رموز الغناء العربي.