اليوم.. النطق بالحكم في استئناف ضابط شرطة بالغردقة علي حبسه 6 أشهر

تنظر، اليوم الثلاثاء، محكمة جنح مستانف الغردقة برئاسة المستشار أحمد محفوظ وعضوية المستشارين تامر الامير وعمرو حلوي، جلسة النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من ضابط شرطة يدعي عمرو ع متهم بخطف المجني عليه عصام علي صاحب بازار سياحي وتعذيبه بمدينة الغردقة للنطق بالحكم في القضية والمحكوم فيها من محكمة الجنح بحبس الضابط 6 أشهر.

كانت محكمة جنح الغردقة برئاسة المستشار حسن رأفت رئيس محكمة الجنح، وأمانة سر هاني الهلب، قضت بحبس ضابط شرطة 6 أشهر، وتغريمه 500 جنيه، على سبيل التعويض لثبوت اتهامه بتعذيب، وخطف صاحب بازار سياحي بالغردقة منذ عامين، ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من المتهم ضد صاحب البازار.

كان خالد منيع مدير نيابة الغردقة الجزئية، قد باشر القضية رقم «9054 – جنح أول الغردقة»، المتهم فيها نقيب بإدارة تأمين الطرق بالبحر الأحمر سابقا، وتحويلها لمحكمة جنح الغردقة، لقيام ضابط الشرطة بخطف وتعذيب صاحب بازار يدعى عصام.ع (30 عاما)، والاستيلاء على هاتفه المحمول، وضربه وسحله في إحدى الكافيتريات العامة وقام بالتعدي عليه بالضرب والسب أمام المارة لوجود خلافات مالية بينهما.

واستدعت النيابة المجني عليه، وأمرت بعرضه على الطب الشرعي الذي أكد صحة الإصابات التي وقعت للمجني عليه، أثناء تعدي الضابط عليه، ووجهت النيابة للجاني تهمة استعمال القوة ومحاولة خطف مواطن.