عاطل يقتل طفل عقب الاعتداء الجنسي عليه بأسوان

تكثف مباحث دراو بأسوان من جهودها لضبط عاطل متهم فى واقعة الاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بمدينة دراو وسط المحافظة وقتلة خشية من افتضاح امرة.

وكانت أجهزة الأمن بدراو تحت إشراف العميد محمد عنانى مأمور مركز دراو تلقت إخطارا بعثور أهالي مدينة “دراو” على جثة لطفل فى حالة تحلل موضوعه داخل جوال.

وبالكشف الظاهرى على الجثة تبين أنها لطفل يدعى ع.س. 10 سنوات وأنه لقى مصرعه نتيجة لذبحة عقب الاعتداء الجنسى الذى تعرض له ويعتقد ان المتهم قام بقتلة خشية من افتضاح أمره.

فيما نجحت جهود البحث الجنائى حتى الآن فى تحديد هوية المتهم فى الواقعة والذى تبين انه شاب عاطل مقيم بجوار منزل المجنى علية ، حيث قام باستدراجه للاعتداء الجنسي علية ، وقام بذبحه ووضعه في جوال، لإخفاء جريمته.

وتكثف مباحث دراو من جهودها لملاحقة المتهم، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق