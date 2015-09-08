بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 8 في انقلاب سيارة بمركز مطاي بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة بمركز مطاي شمال المنيا.

وكان اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد محمد هاشم مأمور مركز مطاي يفيد بانقلاب سيارة بالطريق الزراعي قبل مدخل مدينة مطاي أثناء تفاديها لسيارة نقل.

بانتقال الرائد محمد نادي رئيس مباحث المركز تبين مصرع 3 أشخاص وهم (حسن صلاح محمد امين 38 سنة مقيم سيلة الشرقية –محبة صبحي عياد سنتين مقيمة المناهرة –وصادق صادق درويش 64سنة مقيم المنزلة الدقهلية )وإصابة 8 كلا من (مصطفي محمد محمد 25 سنة مقيم سمالوط تم نقله لمستشفي المنيا الجامعي اشتباه نزيف بالمخ – مريم عياد تاوضرس 40 سنة مقيم المناهرة –صلاح حسن صلاح 20 سنة مقيم سيلة الشرقية تم نقلهما لمستشفي الراعي الصالح -يس الامام الامام عمار 37سنة مقيم المنزلة دقهلية –اميرة كمال بولس 39 سنة مقيمة المناهرة-محمد احمد محمد 22سنة مقم بورسعيد –محمد احمد محمود 24 سنة مقيم بني مزار – شحاتة عيد عبد الفتاح 63سنة مقيمة مطاي )، إثر انقلاب سيارة سوزوكي 7 راكب، أثناء محاولتها مفاداة سيارة كسح.

تحرر محضر بالواقعةوبالعرض علي النيابة قرر أحمد فارس وكيل النائب العام احمد فارس بانتداب مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة، وبانتقال الدكتور اشرف يعقوب مدير الادارة الصحية بمطاي تبين ان سبب وفاة الاول تهشم كامل في عظام الجمجمة ووفاة الطفة بسبب كسر في قاع الجمجمة بينما توفي الثالث كسر في الفخذ الأيسر في الضلوع.