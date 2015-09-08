انطلاق رحلة أوائل الثانوية العامة إلى إيطاليا

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، أوائل الثانوية العامة متجهين إلى إيطاليا من خلال الرحلة التى تنظمها جريدة “الجمهورية” بالتنسيق مع مصر للطيران، وتستمر 10 أيام يزور خلالها الأوائل الأماكن السياحية والآثرية والإطلاع علي معالم الدولة، ويلتقون خلالها مع عدد من كبار المسئولين، كان فى وداع الأوائل بمطار القاهرة فهمي عنبة رئيس تحرير الجمهورية وشريف فتحي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

تم إعداد برنامج حافل باللقاءات والزيارات للتعرف عن قرب على النهضة العلمية الاقتصادية والصناعية، التي تشهدها إيطاليا، حيث يزور الأوائل الفاتيكان ومدينة فلورنسا ومدينة فينسيا ومدينة ميلانو، كما يعقد الاوائل عدد من لقاءات تنظمها الجريدة لهم.

وحرصت وزارة الطيران على تكريم الأوائل قبل سفرهم، وأقامت لهم شركة ميناء القاهرة الجوى حفل استقبال متميز بصالون الخدمة المميزة بمبنى الركاب رقم 3.

أكد شريف فتحي -رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران- للأوائل علي اهتمام الدولة بالمتفوقين وحرصها على استمرار هذا التفوق وطالبهم بالاستفادة من هذه الرحلة التى تعد افضل هدية لهم، مشيدًا بحرص جريدة الجمهورية على تكريم الاوائل بتنظيمها لهذه الرحلة على مدار سنوات طويلة .‬