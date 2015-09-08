أخبار عاجلة

مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

انطلاق رحلة أوائل الثانوية العامة إلى إيطاليا

Google+ Print
انطلاق رحلة أوائل الثانوية العامة إلى إيطاليا انطلاق رحلة أوائل الثانوية العامة إلى إيطاليا

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، أوائل الثانوية العامة متجهين إلى إيطاليا من خلال الرحلة التى تنظمها جريدة “الجمهورية” بالتنسيق مع للطيران، وتستمر 10 أيام يزور خلالها الأوائل الأماكن السياحية والآثرية والإطلاع علي معالم الدولة، ويلتقون خلالها مع عدد من كبار المسئولين، كان فى وداع الأوائل بمطار القاهرة فهمي عنبة رئيس تحرير الجمهورية وشريف فتحي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

تم إعداد برنامج حافل باللقاءات والزيارات للتعرف عن قرب على النهضة العلمية الاقتصادية والصناعية، التي تشهدها إيطاليا، حيث يزور الأوائل الفاتيكان ومدينة فلورنسا ومدينة فينسيا ومدينة ميلانو، كما يعقد الاوائل عدد من لقاءات تنظمها الجريدة لهم.

وحرصت وزارة الطيران على تكريم الأوائل قبل سفرهم، وأقامت لهم شركة ميناء القاهرة الجوى حفل استقبال متميز بصالون الخدمة المميزة بمبنى الركاب رقم 3.

أكد شريف فتحي -رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران-  للأوائل علي اهتمام الدولة بالمتفوقين وحرصها على استمرار هذا التفوق وطالبهم بالاستفادة من هذه الرحلة التى تعد افضل هدية لهم، مشيدًا بحرص جريدة الجمهورية على تكريم الاوائل بتنظيمها لهذه الرحلة على مدار سنوات طويلة .‬

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري