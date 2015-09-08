كاسياس: كل مباراة مع المنتخب أفكر بأنها ربما تكون الأخيرة

أعرب قائد منتخب إسبانيا إيكر كاسياس عن سعادته بوجوده ضمن مجموعة لاعبي المدرب فيسنتي ديل بوسكي و"قيادة لاروخا خلال 100 مباراة" واعترف بأنه يفكر "يوما بعد يوم" أن هذه ربما تكون "المباراة الأخيرة".

وقال كاسياس "أنا سعيد، خوض لقاءات عدة مع المنتخب كان صعبا ويدعو للسرور منذ الصغر. كل يوم يمر أفكر بأنه ربما كانت هذه هي المباراة الأخيرة، لدى كل لاعب دور مع الفريق إضافة إلى الجانب الفني. إذا لم تسر الأمور على ما يرام تخرج من حسابات المدرب".

وتابع "أشعر بالسعادة لقيادتي المنتخب 100 مرة. ربما تكون هناك مباريات إضافية وأتمكن من الاستمرار في تمثيل إسبانيا"، وذلك بعد خوضه المباراة رقم 100 بالنسبة له مع لاروخا خلال مواجهة منتخب سلوفاكيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2016 بملعب كارلوس تارتيير في مدينة أوبييدو.

وحول تمثيله لفريق آخر بخلاف ريال مدريد في منتخب إسبانيا، أكد "هي مشاعر مختلفة، أمضيت أعواما طويلة في فريق والآن آتي لتمثيل فريقي الجديد. أنا سعيد بالعودة للمنتخب، سنحاول أن نحقق هدف الوصول إلى فرنسا وأنا جاهز للمساهمة بكل ما يمكن".