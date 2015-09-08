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إهمال علاج كهرباء المخ الزائدة قد يصيب الطفل بالتلعثم

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إهمال علاج كهرباء المخ الزائدة قد يصيب الطفل بالتلعثم إهمال علاج كهرباء المخ الزائدة قد يصيب الطفل بالتلعثم
التلعثم أو ما يعرف لدى البعض "بالتهتهة" من الأعراض التى تصيب الأطفال فى مراحل عمرية معينة، وغاابا ما ترجع أسباب الإصابة بالتلعثم لدى الأطفال إلى العوامل النفسية، ولكن الأمر لا يمنع تأثر هذا العرض ببعض الأمراض العضوية، وعلى رأسها كهرباء المخ الزائدة.

يؤكد أستاذ طب وسلوك الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم، أن زيادة الشحنات الكهربائية بمخ الأطفال من الأعراض الشائعة لديهم حيث يصاب بها نحو 15% إلى 20% من الأطفال.

وتنقسم كهرباء المخ الى درجات من حيث شدة أعراضها، فهناك بعض الحالات تصاب بنوبات التشنج والإغماء، والبعض الأخر قد لا تظهر الأعراض بنفس الدرجة وقد لا يمكن ملاحظتها.

أما عن تأثير زيادة كهرباء المخ على عملية النطق عند الأطفال، فيؤكد طلعت أن هذا المرض لا يؤثر بصورة كبيرة على عملية النطق عند الأطفال، كما لا يعد سببا مباشرا فى الإصابة بالتلعثم، إلا فى حالة واحدة وهى إصابة الطفل بالنوع الشديد من كهرباء المخ وتعرضه لنوبات متكررة من الإغماء والتشنج، مع إهمال العلاج وعدم استقرار الحالة نتيجة لهذا الإهمال.

وهى الحالة الوحيدة التى يمكن أن تؤدى إلى تأثر عملية النطق عند الطفل وإصابته بالتلعثم.

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مصر 365