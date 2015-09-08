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“شكري” يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

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“شكري” يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين “شكري” يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية – سامح شكري

التقى وزير الخارجية، سامح شكري، مع لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا في باريس، يوم الاثنين 7 سبتمبر الجاري، حيث تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تعزيزها في كافة المجالات، وتطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا، بالإضافة إلى سبل تفعيل وتنشيط عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء عكس خصوصية ومتانة العلاقة بين وفرنسا، والتي وصفها الوزير الفرنسي بأنها أكثر من ممتازة، معربًا عن رضائه الكامل عما وصلت إليه من تطور وصلابة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن كل من شكري وفابيوس اتفقا على مواصلة التنسيق والتواصل من أجل متابعة تنفيذ مشروعات التعاون الثنائية المختلفة بين مصر وفرنسا خلال الفترة القادمة.

ومن ناحية أخرى، تناول اللقاء الجهود والأفكار المطروحة دولياً لتنشيط وإحياء محادثات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في كل من ليبيا وسوريا، حيث أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المحادثات عكست تطابقاً كبيراً في وجهات النظر بين مصر وفرنسا تجاه تلك الموضوعات.

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