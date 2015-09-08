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"الصحة العالمية": التبغ يقتل نحو 1.3 مليون شخص سنويا فى آسيا

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"الصحة العالمية": التبغ يقتل نحو 1.3 مليون شخص سنويا فى آسيا "الصحة العالمية": التبغ يقتل نحو 1.3 مليون شخص سنويا فى آسيا
كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن أكثر من 1.3 مليون شخص يلقى حتفه متأثرا بتدخين التبغ فى جنوب شرق آسيا سنويا.

وقال الدكتور بونام كيهترابال المدير الإقليمى لجنوب شرق آسيا، نحن نعلم أن استخدام التبغ هو السبب الرئيسى للوفيات الذى يمكن تجنبه.

وتشير الإحصاءات إلى أن تعاطى التبغ يصل إلى ما يقرب من 6 ملايين شخص سنويا فى جميع أنحاء العالم، فى الوقت الذى يلقى فيه أكثر من 600 ألف شخص حتفه متأثرا بعادة التدخين المدمرة.

وشدد على أن أغلب الوفيات تحدث فى منطقة جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى من بينها الشرق الأوسط .
>وأوضح المسئولون بالمنظمة العالمية أن المنطقة تعد واحدة من أكبر مستخدمى ومنتجات التبغ فى العالم، وتستخدم العديد من أنواع التدخين، ومنتجات التبغ فى المنطقة، الأمر الذى يشكل صعوبة فى التوفيق بين اللوائح المنظمة للسيطرة على استخدام التبغ.
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