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ضبط مخزن منشطات جنسية فى النزهة

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ضبط مخزن منشطات جنسية فى النزهة ضبط مخزن منشطات جنسية فى النزهة
تمكن رجال الأمن بقسم شرطة النزهة بقيادة النقيب أحمد حمدى صقر، الضابط المباحث، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط تامر.م، مدرس أثناء استقلاله السيارة رقم "ر م ر 648" وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 300 قرص مخدر وبعض المنشطات الجنسية.

وبمناقشته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وباستكمال مناقشته أرشد عن مخزن يستأجره يتخذه مكاناً لتخزين الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية. وتم بإرشاده استهداف المخزن وعثر بداخله على 227 علبة منشط جنسى، 27 كرتونة بداخلها أدوية لفقدان الوزن، 87 زجاجة "مقوى جنسى"، 720 برطمانا منشطا للعضلات، 1542 زجاجة ماء غريب للأطفال مجهزة للتعبئة، مبلغ مالى "أربعة وأربعون ألفا ومائتان وخمسون جنيها" أقر بأنها من متحصلات البيع.

وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية وأضاف أن جميع الأدوية مستوردة من الصين ومهربة جمركياً، تحرر عن ذلك المحضر رقم 16790 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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