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تشغيل معبر رفح لليوم الثانى أمام حركة عبور حجاج قطاع غزة

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تشغيل معبر رفح لليوم الثانى أمام حركة عبور حجاج قطاع غزة تشغيل معبر رفح لليوم الثانى أمام حركة عبور حجاج قطاع غزة
تواصل لليوم الثانى على التوالى تشغيل معبر رفح أمام حركة عبور الحجاج الفلسطينيين. وقال مصدر بالمعبر إنه يجرى استقبال ثانى أفواج الحجاج.

أضاف المصدر أن الفوج الأول من الحجاج الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة عن طريق معبر رفح فى اليوم الأول لسفر حجاج القطاع أمس 810 حجاج، تم نقلهم من معبر رفح إلى مطار القاهرة تحت حراسة أمنية مشددة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف فى غزة حسن الصيفى، إن موسم الحج يسير بسلاسة دون أية مشاكل، وقد جرى "تفييز" كافة التأشيرات لحجاج القطاع، حيث ينطلق أول فوج اليوم الاثنين لتتوالى الأفواج خلال اليومين المقبلين.

ويبلغ عدد حجاج فلسطين لهذا العام ستة آلاف حاج شاملا البعثات والإداريين، بينهم حوالى 2450 حاجا من غزة والباقى للضفة الغربية.

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