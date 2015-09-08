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وزير الرياضة يحدد مكان نهائي كأس مصر وأين سيتواجه الأهلي والزمالك قاريا

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وزير الرياضة يحدد مكان نهائي كأس مصر وأين سيتواجه الأهلي والزمالك قاريا وزير الرياضة يحدد مكان نهائي كأس مصر وأين سيتواجه الأهلي والزمالك قاريا

حدد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الملاعب التي ستستضيف ثلاث مباريات محتملة بين الأهلي والزمالك في بطولتي كأس والكونفدرالية.

وقال عبد العزيز:"نهائي كأس مصر سيقام يوم ٢١ سبتمبر بالقاهرة أيا كان طرفي المباراة".

وأضاف عبر الشباب والرياضة "سيتم الإعلان عن إسم الملعب اليوم أو غدا على أقصى تقدير بعد التشاور مع مسؤولي وزارة الداخلية".

وتابع "أما مواجهة الأهلي والزمالك المحتملة في قبل النهائي أو نهائي كأس الكونفدرالية، ستقام أحد المباراتين بالقاهرة والأخرى بالإسكندرية".

وأتم وزير الرياضة "أما مباراة مع الفائز من تشاد وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم تحدد لها ملعبي الدفاع الجوي أو برج العرب، والقرار النهائي متروك للجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر".

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