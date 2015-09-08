أحمد الشيخ يجيب.. هل هو زملكاوي بالأساس؟

رد أحمد الشيخ على سؤال هل هو بالأساس مشجعا لنادي الزمالك حين حل ضيفا على قناة ناديه الجديد الأهلي.

وتصارع الأهلي والزمالك على ضم اللاعب الأعسر قبل أن يظفر به الأول، وكان بعض المسؤولين قد صرحوا من قبل بأنه يشجع الأبيض وكان قريبا من الانتقال إليه.

وسؤل لاعب مصر المقاصة السابق عن الفريق الذي يشجعه منذ الصغر فأجاب قائلا:"على الجميع أن يعلم أن الاحتراف هو عنوان كرة القدم الآن".

وأضاف "منذ أن كنت صغيرا وأنا أحب الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد، لست متعصبا لفريق بعينه".

وأردف "وفيما يخص صفحة الفيسبوك التي كتبت أنني أنتمي للزمالك فهي ليست ملكي، فأنا لا أملك سوى صفحة واحدة على هذا الموقع. الكثيرون يكتبون عني أو يقولون على لساني أشياء ليست صحيحة".

وأتم "عندما أكون لاعبا في الأهلي أو الزمالك لا أستطيع أن أتحدث بشكل غير لائق عن الفريق الأخر لأنني سأخسر شعبية كبيرة بذلك".

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