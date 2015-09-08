اليوم.. محلب يرأس أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس

يرأس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، يرافقه ٥ وزراء، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء لتونس صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يشهد رئيس الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وتونس فى مجال الطاقة والثقافة وعدد من المجالات الأخرى، كما يلتقى رئيس الوزراء خلال زيارته بعدد من المسئولين بتونس.

ويبحث رئيس الوزراء خلال الزيارة عددا من القضايا الإقليمية والدولية والأوضاع فى ليبيا بالإضافة إلى بحث آليات مواجهة الإرهاب والتصدى له.

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