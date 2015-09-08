لمريض السكر.. تجنب ارتفاعه بتناول ثمرة جوافة صبح وليل

نبذة عن الجوافة
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>الجوافة من أهم أنواع الفواكه وتحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة، ولذلك لها فوائد كثيرة تفيد صحة الإنسان، وتم اكتشافها فى أمريكا الاستوائية قديما، وقام محمد على بزراعتها فى مصر.
العناصر الهامة للجوافة
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>وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن الجوافة تحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان كفيتامين "سى و أ"، وتحتوى على مادة "الليكوبين" التى تحد من إصابة الشخص بالسرطان.
الجوافة تحد من تعرض العظام والأسنان للكسر
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>ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أن الجوافة تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم الذى يحافظ على صحة العظام والأسنان، ويحد من تعرضهم للكسر، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من الألياف، ولذلك تناولها يحد من الإصابة بالإمساك.
الجوافة مفيدة لمريض السكر
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>وأخيرا يؤكد استشارى السمنة والنحافة د.محمد، أن تناول الجوافة مفيد جدا لصحة مريض السكر، حيث أنها تساهم فى تنظيم نسبة السكر فى الدم، وتحد من ارتفاع نسبته وذلك يرجع إلى احتوائها على نسبة عالية من الألياف، ولذلك ينصح مريض السكر فى تناول ثمرة من الجوافة فى الصباح وقبل النوم، وذلك للحفاظ على نسبة السكر فى الدم.