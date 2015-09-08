محطة مياه الشرب بدمياط تفوز بالمركز الأول فى تقييم المحطات

قال المهندس سيد ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، إن شركة دمياط حققت المركز الأول فى تقييم حالة المحطات بالشركة على مستوى الجمهورية.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قامت لجنة فنية متخصصة من الشركة القابضة لمياه الشرب بتقييم أداء الشركات وحققت شركة دمياط 86% من إجمالى التقييم، وجاءت محطة قنا فى المرتبة الثانية والدقهلية فى المرتبة الثالثة.

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