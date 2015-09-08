قوات إسرائيلية تتوغل بشكل محدود جنوب قطاع غزة

توغلت قوات إسرائيلية بشكل محدود صباح اليوم الثلاثاء شرقى بلدة خزاعة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ، ونفذت عمليات تجريف واسعة فى المكان.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن أربع جرافات عسكرية توغلت مسافة حوالى 50 مترا انطلاقا من بوابة "أبو ريدة" العسكرية وسط إطلاق نار وقنابل دخانية فى المكان للتغطية على التوغل.

وأشارت إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات فى صفوف المزارعين الذين بادروا بالانسحاب من المكان خشية على حياتهم، وتتوغل قوات الاحتلال بشكل محدود فى بعض المناطق الحدودية بالقطاع ، وتجرف أراض زراعية محاذية للسياج الأمنى بذريعة عدم استخدامها من الناشطين الفلسطينيين فى أعمال ضد إسرائيل.