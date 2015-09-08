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مقتل وإصابة 50 من الميليشيات الحوثية فى محافظة تعز اليمنية

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مقتل وإصابة 50 من الميليشيات الحوثية فى محافظة تعز اليمنية مقتل وإصابة 50 من الميليشيات الحوثية فى محافظة تعز اليمنية
صرح مصدر بالمقاومة الشعبية ، المؤيدة للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى ، بمدينة تعز غربى اليمن بأن عناصرها صدت هجوما لميليشيات الحوثيين وصالح فى حى الزنقل بالمدينة وقتلت وأصابت نحو خمسين منهم فى المعارك التى وقعت مساء أمس بين الجانبين .

وقال المصدر فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الميليشيات بعد فشلها فى اقتحام المنطقة قامت بقصف المناطق السكنية بالمدفعية مما أدى إلى سقوط ضحايا من المواطنين.

وأضاف " إن قوات من الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية تمكنت من تدمير 3 دوريات عسكرية للمليشيات بالقرب من حدائق الضباب جنوبى غربى مدينة تعز".

فى نفس السياق ، أوضح مواطنون فى تعز أن المليشيات التى تتمركز فى أطراف المدينة تقصف الأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة التى تدمر المنازل وتخلف عددا كبيرا من الضحايا والممتلكات فى الوقت الذى تنعدم فيه الخدمات الطبية وتشح المواد الغذائية بسبب الحصار المفروض على المدينة وانقطاع الكهرباء مما يزيد من حدة المشاكل التى تواجه المواطنين.

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مصر 365