كمال الهلباوي يعود للقاهرة بعد رفض الأردن دخوله

عاد إلى مطار القاهرة الدولي، كمال الهلباوي، القيادي الإخواني، المنشق قادمًا من عمان على الطائرة الاردنية، وذلك بعد رفض السلطات الأردنية دخوله أراضيها لأسباب لم تعلن عنها.

صرحت مصادر أمنية، إن الهلباوى غادر البلاد على الطائرة الأردنية بعد ظهر اليوم الاثنين، للمشاركة فى عزاء نجل الشيخ هاشم القيسية، رئيس مجلس إدارة قناة “أزهرى”، وتم إعادته على ذات الطائرة الأردنية بعد رفض السلطات هناك دخوله إلى أراضيها لأسباب لم تعلن عنها.

تم السمح له بالدخول فور انهاء إجراءات وصوله دون استيقافه من قبل سلطات الأمن بالمطار.