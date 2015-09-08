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مطار القاهرة يحبط تهريب 57 كيلو “فرس نهر”

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مطار القاهرة يحبط تهريب 57 كيلو “فرس نهر” مطار القاهرة يحبط تهريب 57 كيلو “فرس نهر”

ضبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي، راكبة مصرية الجنسية حاولت تهريب 57 كيلو جرام فرس نهر، أثناء سفرها إلى الصين لبيعها هناك وتحقيق مكاسب مادية.

صرحت مصادر أمنية انه اثناء انهاء سفر ركاب الطائرة المصريه رحلة رقم 958 المتجهه الى الصين ،اشتبه أمين الشرطه في حقائب الراكبة ” مها.ح” حيث عثر بحوزتها عدد ثلاثة حقائب مملؤه بفرس البحر وزنت جميعها حوالى 57 كيلو جرام.

تم إخطاراللواء طارق فتحي، الذي أمر بابلاغ ادارة الحجر البيطري بالمطار، والتى قررت بعد معاينة الحقائب التحفظ على المضبوطات لمخالفة سفرها للقرار الوزاری رقم 1150 لسنة 99 وايداعها لدى ادارة الحجر البيطری لحين التصرف وتم السماح للراكبة بالسفر بعد اخذ تنازل منها عن المضبوطات.

 

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