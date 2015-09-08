اليوم ..1700 فرصة عمل للشباب فى ملتقى التوظيف بالقليوبية

تنظم محافظة القليوبية اليوم الثلاثاء ملتقى لتوظيف الشباب من الجنسين فى جميع التخصصات تحت رعاية المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، وذلك بحديقة "عفلة" بالقناطر الخيرية.

ويشهد الملتقى حضور عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الشركات بهدف توفير فرص عمل للشباب فقد تم الاتفاق مع 10 شركات صناعية بشبرا الخيمة ومدينة العبور ومدينة بنها، بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظة، وسوف يبدأ الملتقى فى تمام الساعة العاشرة صباحا ويشمل البرنامج عقد ندوة للتوعية بقانون العمل وحقوق العاملين فى ظل القانون الجديد، وسوف يوفر هذا الملتقى 1702فرصة عمل للشباب,كما يتم تسليم 20 عقد خلال الملتقى بالإضافة إلى إجراء 5 مقابلات من قبل بعض الشركات مع الشباب.