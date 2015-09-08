مجلس مدينة إسنا يفتح 5 شوارع أغلقتها حفر الصرف الصحى ويواصل أعمال النظافة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز وبرفقته الأجهزة التنفيذية، حملات نظافة وإزالة الإشغالات والتعديات، وذلك فى إطار سعى محمد بدر محافظ الأقصر للاهتمام بجميع الخدمات المقدمة للمواطن ونظافة جميع أنحاء المراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن فتح خمسة شوارع من منطقة السنترال الجديد وحتى سور مستشفى الرمد كانت مغلقة نتيجة تراكم نواتج حفر الصرف الصحى بها، وتم إزالة جميع الإشغالات والبروزات وإحلال وتجديد شبكة الإنارة بهم، وقال رئيس المركز إن الحملات مستمرة ليلاً ونهاراً بجميع شوارع المراكز وتحرير المحاضر لجميع المخالفين.