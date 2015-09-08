غدًا.. سفر حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة

يغادر حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظات مرسى مطروح والإسكندرية والبحيرة البالغ عددهم 1000 حاج غدًا الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية من مطار برج العرب لتأدية مناسك الحج.

وقال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية، لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة على اتصال دائم بالبعثة فى الأراضى المقدسة لمتابعة أحوال حجاج الجمعيات الأهلية، وتلقى التقارير اليومية عن حالتهم وتذليل العقبات التى قد تعترضهم بما يسهل لهم أداء المناسك.

- محافظ الفيوم يصر على تسليم التأشيرات لحجاج الجمعيات رغم تعرض والديه لحادث

>