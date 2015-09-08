مختار نوح: الإخوان ستعانى من انسحابات وانتكاسات عديدة خلال الفترة المقبلة

قال مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن أزمة جماعة الإخوان الحالية سببها فشل جميع الكيانات السياسية التى دشنها التنظيم فى الخارج، فى تحقيق أى هدف للجماعة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى حتى الآن.

وأضاف "نوح" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان ستعانى خلال الفترة المقبلة من انسحابات عديدة، خاصة بعدما اتجه بعض شبابها إلى جماعات العنف، وهو ما سيجعل التنظيم يتعرض لانتكاسات كبيرة خاصة فى ظل رفض الشباب للقيادتين القديمة والجديدة للجماعة.

- مختار نوح: خيرت الشاطر ومحمود عزت لن يتركا الجماعة إلا بعد انهيارها تماما