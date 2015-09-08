للنساء: أسباب وعلامات تنبهك لضرورة التوقف عن العلاقة الجنسية أثناء الحمل

فترة الحمل من الفترات الخاصة جدا فى حياة كل سيدة، وخلال تلك المرحلة تتلقى المرأة مئات النصائح الخاصة بشتى جوانب حياتها كالنشاط البدنى الذى تقوم به ونوعية الطعام الذى تتناوله، ومن ضمن النصائح التى تصادفها المرأة فى فترة الحمل، هى تلك المتعلقة بالعلاقة الزوجية الحميمة، فغالبا ما يشاع أن تلك العلاقة تؤثر سلبا على سلامة الجنين.

فيما يؤكد أستشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا أن ممارسة العلاقة الزوجية بصورة طبيعية لا يعد أمرا محظورا فى فترة الحمل.

>ولكن هناك بعض الحالات والعلامات التى تشير الى ضرورة التوقف عن ممارسة تلك العلاقة فى فترة الحمل، وأهمها:

- الإصابة بأمراض المشيمة كالمشيمة المنخفضة .

>- التعرض لمشاكل كيس السائل الأمينوسى وأهمها تعرضه للثقب.

>- فى حالة تعرض المرأة لألم أسفل البطن وانقباضات بعد الممارسة الجنسية.

>- الحالات التى تعرضت للإجهاض المبكر فى حمل سابق، وهنا يجب الامتناع عن ممارسة العلاقة الزوجية بشكل خاص فى الثلاثة أشهر الأولى من الحمل.