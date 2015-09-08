رئيس فنزويلا يقرر استقبال 20 الف لاجئ سورى

أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أمس الاثنين، أنه أمر وزارة الخارجية باتخاذ تدابير لاستقبال 20 ألف لاجئ سورى بين الجالية السورية فى فنزويلا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال مادورو خلال مجلس الوزراء المنعقد فى قصر ميرافلوريس الرئاسى فى كراكاس والذى نقله التلفزيون فى بث مباشر: "أمرت (وزيرة الخارجية) ديلسى رودريغيز بالاجتماع مع الجالية السورية" مؤكداً أن "فنزويلا ستستقبل 20 الف سورى من الشتات السوري" الذين ارغموا على مغادرة بلادهم.
وأضاف "اريد أن يأتى 20 الف سوري، عائلات سورية، الى وطننا فنزويلا" مشيراً الى وجود "جالية سورية كبيرة" فى فنزويلا.