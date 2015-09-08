رئيس فنزويلا يقرر استقبال 20 الف لاجئ سورى

أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أمس الاثنين، أنه أمر وزارة الخارجية باتخاذ تدابير لاستقبال 20 ألف لاجئ سورى بين الجالية السورية فى فنزويلا.

وقال مادورو خلال مجلس الوزراء المنعقد فى قصر ميرافلوريس الرئاسى فى كراكاس والذى نقله التلفزيون فى بث مباشر: "أمرت (وزيرة الخارجية) ديلسى رودريغيز بالاجتماع مع الجالية السورية" مؤكداً أن "فنزويلا ستستقبل 20 الف سورى من الشتات السوري" الذين ارغموا على مغادرة بلادهم.

وأضاف "اريد أن يأتى 20 الف سوري، عائلات سورية، الى وطننا فنزويلا" مشيراً الى وجود "جالية سورية كبيرة" فى فنزويلا.