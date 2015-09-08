لو سمين ومش قادر تمارس رياضة خد مكملات فيتامين "C" علشان تحافظ على قلبك

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن تناول مكملات فيتامين C يومياً يوفر بعض الفوائد للقلب والأوعية الدموية المماثلة لممارسة الرياضة.

ينصح الأطباء غالباً بممارسة الرياضة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ولكن تظهر الدراسات أن أقل من النصف هم الذين يقومون بممارستها، مما يعرضهم لخطر النوبات القلبية وأضرار صحية خطيرة أخرى.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة فى كثير من الأحيان لديهم مستويات عالية من بروتين ضار بالصحة يدعى "endothelin (ET)-1" وهو بروتين يؤدى إلى انقباض الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية ومشاكل أخرى.

>وأوضح الباحثون أن ممارسة الرياضة بصورة يومية يقلل من مستوى نشاط "(ET) -1"، ولكن معظم الناس الذين يعانون من زيادة مفرطة فى الوزن لا يستطيعون ممارسة الرياضة مما يضعهم فى خطر كبير للوفاة من أمراض القلب.

واكتشف الباحثون من جامعة كولورادو، أن تناول 500 مجم من فيتامين C يقلل من بروتين "endothelin (ET)-1"الذى يرفع من خطر الاصابة بامراض القلب والاوعية الدموية، لافتين إلى أنه يقدم نفس الفوائد للقلب والأوعية الدموية للأفراد المصابين بالبدانة كما ممارسة الرياضة.

>وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Newsmax Health".