ضبط حالتين لتعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة أعلى الطرق بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور حملات مرورية متفرقة لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة أثناء سيرها أعلى الطرق والميادين، وتم ضبط حالتين ثبت تعاطيهما للمواد المخدرة بعد إجراء تحليل طبى لـ 15 حالة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

و من جانبه أكد المقدم أيمن عبد القادر، مدير العلاقات العامة للمرور، أن تلك الحملات تكون بشكل مفاجئ على جميع الطرق بدون وقت محدد حتى يتم رصد عدد كبير من المخالفين بالتنسيق مع وزارة الصحة، حتى يتم إجراء تحليل طبى، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده ويتم فحص العينات والتى عادة تتنوع ما بين تعاطى مخدر الحشيش أو عقاقير الترامادول وأنواع أخرى.