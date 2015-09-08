اليمن: المقاومة شنت هجمات ضد تجمعات الحوثيين وقوات صالح بمدينة ذمار

نفذت المقاومة الشعبية فى إقليم آزال، مساء الاثنين، أربع عمليات منفصلة، استهدفت تجمعات للحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح، فى مدينة ذمار وسط اليمن.

وذكرت المقاومة عبر حاسبها على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) أن المقاومة هاجمت تجمعا للحوثيين وقوات صالح فى حى عمرو، بينما نفذت الهجوم الثانى فى حى قهار قرب جبل هران بالمدينة.

وأضافت المقاومة أنها نفذت هجوما ثالثا استهدف تجمعا للحوثيين فى حى الغفران وسط المدينة، مشيرة إلى أن العمليات الثلاث نفذت بقنابل يدوية والرصاص الحي.

وبعد ساعات قليلة من الهجمات الثلاث نفذت مقاومة آزال هجوما هو الرابع استهدف تجمعا للحوثيين وقوات صالح فى منطقة الدائرى الغربي، مستخدمة الرصاص والقنابل اليدوية، وسمع دوى الانفجار فى المنطقة.

وذكرت المقاومة أن انتشارا كثيفا للحوثيين أعقب الهجوم، وتم اسعاف مصابين دون أن يتضح عددهم.

ونفذت مقاومة آزال عشرات العمليات خلال الفترة الماضية، استهدفت مقرات وتجمعات للحوثيين وقوات صالح فى مدينة ذمار، وخلفت خسائر مادية وبشرية فى صفوفهم.

ويضم إقليم آزال أربع محافظات هى صنعاء وعمران وذمار وصعدة المعقل الرئيسى للحوثيين.

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