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ضغوط على أستراليا لزيادة حصة استقبال لاجئين سوريا والأولوية للمسيحيين

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ضغوط على أستراليا لزيادة حصة استقبال لاجئين سوريا والأولوية للمسيحيين ضغوط على أستراليا لزيادة حصة استقبال لاجئين سوريا والأولوية للمسيحيين
تعرض رئيس الوزراء الأسترالى تونى أبوت، لضغوط متزايدة اليوم الثلاثاء، لزيادة حصة استراليا من اللاجئين السوريين ومنح الأولوية للمسيحيين.

وظل أبوت يقاوم لعدة أيام دعوات لاستقبال عدد لاجئين أكبر من العدد المقرر استقباله هذا العام والذى يبلغ نحو 14 ألف لاجئ، لكنه قال يوم الأحد الماضى، إن اللاجئين السوريين سيمثلون الجزء الأكبر من اللاجئين الذين ستستقبلهم أستراليا.

وقالت وزيرة الخارجية جولى بيشوب، لهيئة الإذاعة الاسترالية، اليوم الثلاثاء، إن تبحث عن أفضل طريقة لتقديم الحماية الدائمة والمؤقتة للمساعدة فى الأزمة الحالية فى أوروبا.

وأضافت: "اعتقد أن الأقليات المسيحية تتعرض حاليا للاضطهاد فى سوريا، حتى لو انتهى الصراع فإنها ستظل مضطهدة".

وتابعت: "لذلك أعتقد أنه سيكون هناك تركيز على التأكد من الوصول إلى تلك الأقليات العرقية والدينية المضطهدة الذين لن يكون لهم أى منزل للعودة إليه حتى عند انتهاء النزاع".
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