دعوى طلاق للضرر لزوجة قامت حماتها بالتسبب فى طردها من العمل

أقامت "سنية.م" دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بزنانيرى ضد زوجها "سيد.ع" بعد خلافات بينهم بسبب سيطرة حماتها على زوجها، والتعدى عليها بالضرب وقيامها بافتعال مشكلة لها بالعمل ما تسبب فى طردها.

وحملت الدعوى رقم 2897 لسنة 2015، وقالت الزوجة تشتكى: اكتشفت بشاعة أخلاق زوجى والتى ظهرت عندما أصبحنا تحت سقف بيت واحد، وأنه بعكس ما يدعى تماما من تدين ظاهرى، وعشت 3 سنوات مع زوج ليس له كلمة فى منزله وتسيطر عليه والدته فعندما تأمر تطاع حتى فى علاقتنا الخاصة، فكانت السبب فى أن تحول حياتى إلى جحيم وأصبح الاثنان يؤذوننى ويمارسان كل أساليب التعذيب النفسى والجسدى ضدى.

وأكملت: حماتى كانت دائما تجعل زوجى ينقلب ضدى إذا ما رأتنا تفاهمنا فى يوم، وأخيرا قامت بالذهاب إلى عملى وافتعلت مشكلة، وبعدها تمت إحالتى للتحقيق وفصلى لسوء سلوكى بعد تعب وجهد 4 سنوات لكى أعين وأصبح مستقرة فى العمل.

واستكملت: كنت دلوعة العائلة جميع طلباتى مجابة ومتفوقة، كنت أرسم حياة مختلفة تماما عن التى عشتها، لكن بعد الزواج دمر كل شىء.