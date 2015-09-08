أخبار عاجلة

مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

دعوى طلاق للضرر لزوجة قامت حماتها بالتسبب فى طردها من العمل

Google+ Print
دعوى طلاق للضرر لزوجة قامت حماتها بالتسبب فى طردها من العمل دعوى طلاق للضرر لزوجة قامت حماتها بالتسبب فى طردها من العمل
أقامت "سنية.م" دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بزنانيرى ضد زوجها "سيد.ع" بعد خلافات بينهم بسبب سيطرة حماتها على زوجها، والتعدى عليها بالضرب وقيامها بافتعال مشكلة لها بالعمل ما تسبب فى طردها.

وحملت الدعوى رقم 2897 لسنة 2015، وقالت الزوجة تشتكى: اكتشفت بشاعة أخلاق زوجى والتى ظهرت عندما أصبحنا تحت سقف بيت واحد، وأنه بعكس ما يدعى تماما من تدين ظاهرى، وعشت 3 سنوات مع زوج ليس له كلمة فى منزله وتسيطر عليه والدته فعندما تأمر تطاع حتى فى علاقتنا الخاصة، فكانت السبب فى أن تحول حياتى إلى جحيم وأصبح الاثنان يؤذوننى ويمارسان كل أساليب التعذيب النفسى والجسدى ضدى.

وأكملت: حماتى كانت دائما تجعل زوجى ينقلب ضدى إذا ما رأتنا تفاهمنا فى يوم، وأخيرا قامت بالذهاب إلى عملى وافتعلت مشكلة، وبعدها تمت إحالتى للتحقيق وفصلى لسوء سلوكى بعد تعب وجهد 4 سنوات لكى أعين وأصبح مستقرة فى العمل.

واستكملت: كنت دلوعة العائلة جميع طلباتى مجابة ومتفوقة، كنت أرسم حياة مختلفة تماما عن التى عشتها، لكن بعد الزواج دمر كل شىء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365