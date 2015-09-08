قاتل موظف القليوبية: انتقمت منه بعد اكتشافى علاقته الآثمة ببنت أخى

بصوت منخفض وبعبارات متقطعة قال "حسن.أ.ح"، الخفير قاتل موظف القليوبية "أنا اتصلت به واستدرجته لمكان بعيد بعد اكتشافى علاقته الآثمة ببنت أخى، وصوبت نحوه البندقية وضربته بالنار انتقامًا لشرف العائلة".

وأدلى "حسن.أ.ح"، 53 سنة، خفير خصوصى المتهم بقتل موظف بالرصاص، باعترافات تفصيلة أمام جهات التحقيق عن الجريمة، وعقد النية على التخلص من الموظف بعد اكتشاف علاقته المحرمة بينه وبين بنت أخيه، وأكد فى اعترافاته أنه قام بالاتصال بالموظف واستدرجه بعيدًا عن قريته، وقام بالاختباء حتى لا يراه أحد، وبمجرد رؤيته للموظف قام بإطلاق النيران عليه فلقى مصرعه على الفور.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها بمقتل "محمد.ب.م"، 26 سنة، موظف بالسكة الحديد، حيث اتهم أقاربه "السيد.ع.أ" بإنهاء حياته بعد تشاجرهما.

وبضبطه أنكر صلته بالجريمة، فطلبت النيابة العامة مزيدا من التحريات، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، وتحديد الجانى وضبطه والسلاح المستخدم، ووردت معلومات للرائد أسامة ندا رئيس مباحث مركز بنها، بوجود خلافات بين المجنى عليه، والمتهم "حسن.أ.ح"، 53 سنة، خفير خصوصى إثر وجود علاقة آثمة بين المجنى عليه، وقريبة الخفير وبالقبض على المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وتم بإرشاده ضبط بندقيتين آليتين.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أمر إسلام شريف مدير نيابة مركز شرطة بنها بحبس "خفير"، أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل موظف بالرصاص انتقاما منه، بعدما تبين له وجود علاقة آثمة تجمعه بقريبته، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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