فريق علاج السرطان بالذهب:المرضى يريدون علاجهم سرا ولن نجرى تجارب على البشر

قال الدكتور عماد الأشقر أحد أعضاء الفريق المصرى لتجارب علاج السرطان بجزيئات الذهب، إن مرضى وأهالى مرضى يأتون للمركز ويترجون الفريق لإجراء التجارب عليهم، مؤكدًا أن المركز لن يجرب على البشر إلا بعد أخذ التصاريح الممكنة من وزارة الصحة، قائلاً "لن نشارك فى إجراء التجارب على البشر فى الخفاء، ولن نسمح لأحد أن يشدنا لإجراء التجارب على البشر خارج إطار القانون".

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفريق مهتم الآن بالانتهاء من تجارب بجدية، مؤكدًا أنه إذا تم بدء التجارب على البشر فلن تتوقف على الحيوانات، لأن هناك تفاصيل أقل بالنسبة للمرض يتم استخدام الحيوانات للتعرف عليها.

وأشار إلى أن فريق التجارب أنجز خطوة كبيرة خلال الشهر الماضى فى المشروع، بعدما نجح توثيق نتائج تجاربة ونشرها فى المجلات الدولية، مؤكدًا أن هذا يطمئن وزارة الصحة طبيًا.

- مصطفى السيد يزور "القومى للبحوث" ويلتقى فريق تجارب علاج السرطان بالذهب