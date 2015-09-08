استبعاد 2455 أشخاص تقدموا لحجز 1660 وحدة سكنية بـ7 مدن جديدة

كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه تم استبعاد نحو 2455 مواطنين تقدموا لحجز 1660 وحدة سكنية التى أعلن عنها الصندوق الشهر قبل الماضى، وذلك من إجمالى 4355 شخص كانوا قد تقدموا لحجز هذه الوحدات.

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن عدد المقبولين هو 1900 متقدم فقط، مشيرة إلى أن سبب الاستبعاد هو عدم انطباق الشروط، وكذلك عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.

وأوضحت أنه تم إرسال أوراق بيانات المقبولين لشركات الاستعلام للتأكد من مطابقة نتيجة الاستعلام مع البيانات التى أدلوا بها فى أوراق التقدم، وذلك من حيث الدخل الشهرى ومحل إقامته.

وكان نحو 4355 مواطنًا قد تقدموا لحجز 1660 وحدة سكنية، فى 7 مدن جديدة، وتقدم 503 مواطنين فى مدينة الشروق، لعدد 559 وحدة، و2290 متقدمًا لوحدات مدينة العبور، و755 متقدمًا لوحدات مدينة القاهرة الجديدة، والتى تبلغ 27 وحدة فقط، و777 متقدمًا لوحدات مدينة الشيخ زايد بعدد 16 وحدة فقط، و18 متقدمًا لوحدات مدينة قنا الجديدة، و5 متقدمين لوحدات مدينة الصالحية الجديدة، و7 متقدمين لوحدات مدينة النوبارية الجديدة.

- مصادر: إرسال أوراق المتقدمين لحجز 1660 وحدة سكنية لشركات الاستعلام