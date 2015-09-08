البرامج الدراسية والأوراق المطلوبة للالتحاق ببرامج "تعليم مفتوح القاهرة"

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، عن البرامج الدراسية والشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بالبرنامج الخاص بالكليات، على موقعه الإلكترونى.

كلية التجارة تمنح درجة البكالوريوس فى عدد من الشعب، وهى"المحاسبة تخصص المحاسبة والمراجعة، وشعبة المحاسبة تخصص محاسبة التكاليف، وشعبة المحاسبة تخصص المحاسبة الحكومية والضريبية، وشعبة إدارة الأعمال تخصص الإنتاج والإدارة الصناعية، وشعبة إدارة الأعمال تخصص التمويل والاستثمار، وشعبة إدارة الأعمال تخصص التسويق ،وشعبة التأمين تخصص التأمينات العامة".

أما كلية الحقوق، فتمنح درجة الليسانس فى الحقوق بنظام التعليم المفتوح، ويبلغ عدد المقررات الدراسية فى الفصل الدراسى الواحد 6-8 مقررات بإجمالى 55 مقررًا.

وتمنح كلية رياض الأطفال، درجة البكالوريوس "بنظام التعليم المفتوح" فى إعداد معلمة مرحلة الطفولة المبكرة، وإعداد معلمة مرحلة التربية الخاصة "الطفولة المبكرة، ويبلغ عدد المقررات الدراسية فى الفصل الدراسى الواحد 5 مقررات بإجمالى 40 مقرراً + 4 تدريبات عملية ميدانية.

كلية دار العلوم، تمنح درجة الليسانس فى اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية بنظام التعليم المفتوح، ويبلغ عدد المقررات الدراسية فى الفصل الدراسى الواحد 5 مقررات بإجمالى 40 مقررًا.

كلية الزراعة، تمنح درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية فى تخصص تكنولوجيا استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية، ويبلغ عدد المقررات الدراسية فى الفصل الدراسى الواحد 6 مقررات بإجمالى 48+4 تدريبات عملية.

كان "اليوم السابع" نشر الأوراق المطلوبة للالتحاق بنظام التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، وهى أصل استمارة الثانوية أو الدبلوم الفنى أو مستخرج رسمى منها، وبالنسبة للطلاب غير المصريين تكون موثقة من الخارجية والسفارة المصرية بالخارج، وأصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها، وعدد 6 صور شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومى أو صورة جواز السفر، وأصل الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور المصريين، وشهادة البكالوريوس أو المؤهل فوق المتوسط إذا كان الطالب حاصلًا على مؤهل أعلى من الثانوية، وشهادة بتقديرات المواد التى سبق أن درسها الطالب فى المعهد أو الكلية، حتى يمكن النظر فى إعفائه من المواد السابق دراستها والنجاح فيها، وبحد أقصى 25% من عدد المقررات.

جابر نصار لعلماء الجيل القادم:"ممكن شخص يبتكر قرص دواء يرفع مستوى بلد"