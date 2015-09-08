أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. "تعليم الكبار" تكشف عن القرى والمحافظات التى سيتم إعلانها بلا أمية

Google+ Print
اليوم.. "تعليم الكبار" تكشف عن القرى والمحافظات التى سيتم إعلانها بلا أمية اليوم.. "تعليم الكبار" تكشف عن القرى والمحافظات التى سيتم إعلانها بلا أمية
تحتفل، اليوم الثلاثاء، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار باليوم العالمى لمحو الأمية، حيث يستعرض المهندس محمد عفيفى رئيس الجهاز، أهم بنود الاستراتجية الخاصة بمحو الأمية ونسب مشاركة طلاب الجامعات فى المشروع، بالإضافة إلى القرى والمحافظات التى تم إعلانها محافظات بلا أمية، وأيضًا عدد من تم محو أميتهم خلال عام.

وكان الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، غادر القاهرة أمس، متوجهًا إلى فرنسا للمشاركة فى الاجتماع العالمى لمنظمة اليونسكو، الذى سيعقد تحت عنوان "محو الأمية والمجتمعات المستديمة"، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمحو الأمية (ild)، بالإضافة إلى حضوره حفل جائزة اليونسكو لمحو الأمية، وذلك خلال الفترة من أمس 7 من سبتمبر الجارى وحتى 9 من الشهر نفسه.


>- وزير التعليم: محونا أمية 800 ألف مواطن خلال عام.. وتعليم "30 ألف معلم" لـ300 ألف أمى أقل ما يمكن تقديمه لمصر.. ويؤكد: الحرمان من الترقى عقوبة المخالف.. وآليات لمشاركة طلاب الجامعات فى المشروع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365