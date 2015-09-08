اليوم.. "تعليم الكبار" تكشف عن القرى والمحافظات التى سيتم إعلانها بلا أمية

تحتفل، اليوم الثلاثاء، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار باليوم العالمى لمحو الأمية، حيث يستعرض المهندس محمد عفيفى رئيس الجهاز، أهم بنود الاستراتجية الخاصة بمحو الأمية ونسب مشاركة طلاب الجامعات فى المشروع، بالإضافة إلى القرى والمحافظات التى تم إعلانها محافظات بلا أمية، وأيضًا عدد من تم محو أميتهم خلال عام.

وكان الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، غادر القاهرة أمس، متوجهًا إلى فرنسا للمشاركة فى الاجتماع العالمى لمنظمة اليونسكو، الذى سيعقد تحت عنوان "محو الأمية والمجتمعات المستديمة"، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمحو الأمية (ild)، بالإضافة إلى حضوره حفل جائزة اليونسكو لمحو الأمية، وذلك خلال الفترة من أمس 7 من سبتمبر الجارى وحتى 9 من الشهر نفسه.

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