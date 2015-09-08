2 نوفمبر.. آخر موعد لتسليم الشركات تصميمات تطوير "مثلث ماسبيرو"

قالت المهندسة سعاد نجيب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، إن الشركات المؤهلة لتطوير مثلث ماسبيرو، تجرى حاليًا عملها فى إعداد المخططات والتصميمات الخاصة بالمشروع، لافتة إلى أن آخر موعد لتسليم المشروعات والتصميمات من الشركات يوم 2 من نوفمبر المقبل.

وأضافت مدير إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة التقييم العقارى تعمل حاليًا على رصد القيمة المالية لتبدأ بعدها لجنة التفاوض مع الشاغلين والملاك وأصحاب العقارات بالمثلث.

وكانت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، قد أعلنت عن أسماء المكاتب والتحالفات الاستشارية المحلية والعالمية المتقدمة للتأهيل المسبق للمسابقة العالمية لمشروع إعادة التخطيط والتصميم العمرانى لمنطقة مثلث ماسبيرو بالقاهرة، والتى تشمل تسعة مكاتب وتحالفات عالمية من الأردن وأمريكا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا وكوريا، كأفضل المتقدمين للاشتراك فى المسابقة العالمية لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو.

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