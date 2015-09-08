تعرف على أهمية العلاج الدوائى بعد جراحة دوالى الخصية

جراحة دوالى الخصية تتطلب عناية ومتابعة بعد إجرائها بفترة طويلة، وفى هذا الشأن أرسل قارئ 28 عاما يسأل.>وعن هذا التساؤل أجاب الدكتور حامد عبد الله أستاذ أمراض الذكورة والتناسلية والعقم بطب القاهرة، مشيرا إلى أن متابعة المريض وزيارته للطبيب الذى أجرى له جراحة الدوالى أمر بالغ الأهمية، وخاصة إذا كان يحتاج لعلاج دوائى بعدها.

وفى بعض الحالات التى يعانى فيها المريض من تأخر فى الإنجاب، فيوضح حامد أنه يمكن وصف بعض الأدوية والفيتامينات التى تساعد على التخلص من الآثار السلبية للتدخين على الشرايين، بجانب عملها مع الجراحة على التخلص النهائى من الدوالى وأثرها السيئ على درجة حرارة الخصيتين.

ويصف العلاج الدوائى الطبيب المختص، ويحدد جرعاته، وحسب حامد، فيمكن للطبيب تكرار هذا الدواء والمقويات حتى حدوث الحمل وظهور نتائج جيدة للجراحة، شريطة أن يكون تحليل السائل المنوى نتائجه جيدة وتحسنت بالفعل بعد إجراء الجراحة.