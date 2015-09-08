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اليوم..ورشة عمل بإعلام سوهاج عن "تحديات الإعلام الإقليمى فى صعيد مصر"

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اليوم..ورشة عمل بإعلام سوهاج عن "تحديات الإعلام الإقليمى فى صعيد مصر" اليوم..ورشة عمل بإعلام سوهاج عن "تحديات الإعلام الإقليمى فى صعيد مصر"
ينظم قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "تحديات الإعلام الإقليمى فى صعيد "، تحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة بقاعة المؤتمرات الكبرى.

وقال الدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، إن الورشة تهدف إلى مناقشة إشكاليات الإعلام الإقليمى والتحديات التى تواجهه فى القيام بواجباته، مع طرح شهادات واقعية لتلك المشكلات من جانب العاملين بوسائل الإعلام الإقليمى بصعيد مصر، للخروج برؤية واقعية للوقوف أمام تلك التحديات، بالإضافة إلى الاستفادة المعرفية من خلال الكلمات التى يلقيها المتحدثون فى الورشة فى المجالين الأكاديمى والصحفى، فضلاً عن معرفة طلاب الإعلام بواقع الإعلام الإقليمى، من خلال شهادات الممارسين له من عقود ممتدة والاستفادة من تلك الخبرات ومعرفة وجهات نظر أساتذة وعمداء كليات الإعلام فى سبل الارتقاء والنهوض بالإعلام الإقليمى.

وأضافت الدكتورة عزة عبد العزيز رئيس قسم الإعلام، أن الجامعة ستستضيف نخبة من الخبراء الإعلاميين والأكاديميين المتخصصين فى مجال الإعلام فى مصر، ومشاركة مراسلى وسائل الإعلام المطبوع والمسموع والمرئى والإلكترونى بمحافظات الصعيد.

وأشارت إلى أن الورشة تتضمن جلستين، الجلسة الأولى بعنوان رؤية الأكاديميين للتحديات التى تواجه الصحافة المحلية يتحدث فيها محافظ سوهاج، و رئيس الجامعة ونخبة من أساتذة الإعلام بالجامعات المصرية، والجلسة الثانية بعنوان رؤية الممارسين للعمل الإعلامى المحلى للتحديات التى تواجههم، يتحدث فيها نخبة من الصحفيين والإعلاميين الممارسين للمهنة فى المحافظات.

وأضافت، أن الجلسة الختامية للورشة سوف تشهد عرض التوصيات والخروج بمقترحات يتبناها قسم الإعلام فيما يتعلق بالإعلام الإقليمى فى مصر.

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مصر 365

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