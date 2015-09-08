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محافظ الإسكندرية يفتتح اليوم المؤتمر الأورومتوسطى الثانى للسياحة بغرفة التجارة

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محافظ الإسكندرية يفتتح اليوم المؤتمر الأورومتوسطى الثانى للسياحة بغرفة التجارة محافظ الإسكندرية يفتتح اليوم المؤتمر الأورومتوسطى الثانى للسياحة بغرفة التجارة
تستضيف محافظة الإسكندرية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، المؤتمر الاورومتوسطى الثانى للسياحة والذى يتم تنظيمه بدعم من الاتحاد الأوروبى فى إطار برنامج التعاون عبر الحدود EU ENPI CBC وبالتعاون مع برنامج تنمية الاستثمار فى البحر الأبيض.

يحضر المؤتمر هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، والسفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية ورئيس الشراكة مع الاتحاد الاوروبى، ونجلاء الشناوى رئيس قطاع الاتحاد الاوروبى بوزارة التتعاون الدولى، وانخل جونياريس رئيس التنمية الاقتصادية بالمعونة الأوروبية وشركاء المشاريع من اسبانيا وايطاليا واليونان ولبنان وتونس.

صرح بذلك احمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية واتحاد الغرف المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الابيض، فى بيان له ، مؤكدا أنه فى إطار برنامج حوض البحر المتوسط EU CBC ENPI، يجرى تنفيذ مشروعين لدعم قطاع السياحة الغير شاطئية والحفاظ على الاثار الاسلامية، والخدمات الداعمة لهم وهما مشروع تطوير التماسك الاقليمى المتوسطى من خلال التراث السياحى UMAYYAD والذى يروج للسياحة المعنية بالاثار الاسلامية ومشروع الحوكمة من اجل تحقيق استراتيجيات سياحية محلية Goals الذى يهدف لدعم الجودة المتكاملة فى قطاع السياحة والمشاركة المجتمعية فى السياحة خاصة لطلبة المدارس والجامعات.

واشار الوكيل، إلى ان المؤتمر سيجمع قيادات السياحة من والقطاع الخاص واتحاد الغرف السياحية لوضع الاستراتيجيات وخطة العمل التى يشارك معنا فى تنفيذها الاتحادات والهيئات المتخصصة من اسبانيا وايطاليا والبرتغال واليونان وتونس ولبنان والاردن واتحاد الغرف السياحية المصرية، واتحاد منظمات الاعمال المصرية الاوروبية، والغرفة العربية الالمانية.

وأوضح الوكيل، أن المشروعين يهدفان لجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيات واساليب الادارة الحديثة، وتنمية الموارد.
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مصر 365

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