تجديد حبس متهم بالاتجار فى الآثار 15 يوماً بالعياط

جددت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خلاف حبس موظف أمن 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة تماثيل أثرية، والشروع فى بيعها لأحد التجار بالمنطقة الصحراوية بالعياط.

كانت النيابة قد أمرت فى وقت سابق بعرض المضبوطات على لجنة فنية من وزارة الآثار تضم مجموعة من الخبراء؛ للتأكد من أثرية القطع المضبوطة من عدمه.

كانت معلومات قد وردت للواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة من العميد رشدى همام بقيام موظف بالتنقيب عن الآثار وعثر على تمثالين وقام بعرضهما للبيع، تحرر محضر للمتهم وتولت النيابة التحقيقات.