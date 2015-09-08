تجديد حبس متهم بالاتجار فى الآثار 15 يوماً بالعياط

جددت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خلاف حبس موظف أمن 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة تماثيل أثرية، والشروع فى بيعها لأحد التجار بالمنطقة الصحراوية بالعياط.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت النيابة قد أمرت فى وقت سابق بعرض المضبوطات على لجنة فنية من وزارة الآثار تضم مجموعة من الخبراء؛ للتأكد من أثرية القطع المضبوطة من عدمه.
كانت معلومات قد وردت للواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة من العميد رشدى همام بقيام موظف بالتنقيب عن الآثار وعثر على تمثالين وقام بعرضهما للبيع، تحرر محضر للمتهم وتولت النيابة التحقيقات.