بالصور.. القبض على تاجر مخدرات بحوزته 9 كيلو جرامات هيروين بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المخدرات ومباحث مركز القنطرة غرب من ضبط أكبر قضية مخدرات فى تاريخ مديرية أمن الإسماعيلية، وإحباط ترويج 9 كيلو جرامات من مخدر الهيروين.

كانت معلومات سرية، وردت للواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، تفيد باعتزام أحد الأعراب تسويق شحنة من مخدر الهيروين على عملائه من تجار الجملة بمحافظتى الشرقية والإسماعيلية، وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات.

وبعرض المعلومات على اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية، ضم المقدم أحمد حماد رئيس مباحث المخدرات، والمقدم أحمد محيى الدين الضابط بإدارة البحث الجنائى، وتم إعداد عدد من الأكمنة لضبط الأعرابى وما بحوزته من مخدرات.

وتمكن الرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب، ومعاونوه النقباء حسن رضوان وشريف ماهر ومحمد إدريس ومحمد أسعد معاونى المباحث، من القبض على المتحرى عنه فى أحد الأكمنة التى أعدت خصيصًا له بمنطقة الكفاح دائرة مركز القنطرة غرب، أثناء قيادته السيارة رقم 152805 ملاكى الشرقية، وبتفتيشها عثر بداخلها على 36 قالبًا إسطوانيًا من مخدر الهيروين، وزنت ما يقرب من 9 كيلو جرامات ومبلغ مالى 20 ألف جنيه، وتبين أنه يدعى "س.س.س ج "، مواليد 1948 مقيم دائرة مركز القنطرة غرب.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



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المتهم والمضبوطات



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مدير أمن الإسماعيلية ومدير المباحث مع المتهم والمضبوطات



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المتهم وأمامه المضبوطات



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المتهم وبحوزته الهيروين والمبلغ المضبوط



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مدير الأمن ومدير المباحث بعد القبض على المتهم



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مدير الأمن ومدير المباحث يفحصان المضبوطات