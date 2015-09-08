مع اقتراب المدارس.. 3 نصائح لحماية طفلك من الأمراض منها اديله زمزمية

التغذية السليمة لطفلك أثناء الدراسة تحد من تعرضه للأمراض

بعض النصائح الغذائية لطفلك أثناء فترة الدراسة

مع اقتراب عودة أبنائنا إلى المدارس تستعد الكثير من الأمهات وتحرص على توفير نظام وجو ملائم وتغذية مناسبة لحماية صحة الأبناء ومعرفة النصائح التى تساعدها على ذلك.>وتعد التغذية السليمة للطفل أثناء فترة الدراسة من أهم العوامل التى تساهم فى الحفاظ على صحته، وتحد من تعرضه للأمراض المناعية كنزلات البرد، وهذا ما أكدته الدكتور أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة.>وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الارشادات والنصائح الغذائية التى تحافظ على صحة طفلك أثناء قدوم فترة الدراسة، ومنها:

1- عند استيقاظ طفلك يجب أن يتناول كوب من الحليب المضاف إلية ملعقة من العسل الأبيض، فهذا يمده بالطاقة والحيوية، ويزيد من نسبة تركيزه بشكل كبير.

2- عند ذهاب طفلك إلى المدرسة ينصح بإعطائه جميع العناصر الغذائية الهامة، كسندوتش جبنه من أى نوع من قطع الخضراوات كالخيار والجزر والخس + عصير طبيعى من الفراولة أو الجوافة أو البرتقال + ثمرة فاكهة.

3- يجب إعطائه حافظة ماء "زمزامية" كبيرة الحجم، واعتياده على تناول كمية كبيرة من الماء.