أخبار عاجلة

مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مع اقتراب المدارس.. 3 نصائح لحماية طفلك من الأمراض منها اديله زمزمية

Google+ Print
مع اقتراب المدارس.. 3 نصائح لحماية طفلك من الأمراض منها اديله زمزمية مع اقتراب المدارس.. 3 نصائح لحماية طفلك من الأمراض منها اديله زمزمية
مع اقتراب عودة أبنائنا إلى المدارس تستعد الكثير من الأمهات وتحرص على توفير نظام وجو ملائم وتغذية مناسبة لحماية صحة الأبناء ومعرفة النصائح التى تساعدها على ذلك.

التغذية السليمة لطفلك أثناء الدراسة تحد من تعرضه للأمراض


>وتعد التغذية السليمة للطفل أثناء فترة الدراسة من أهم العوامل التى تساهم فى الحفاظ على صحته، وتحد من تعرضه للأمراض المناعية كنزلات البرد، وهذا ما أكدته الدكتور أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة.

بعض النصائح الغذائية لطفلك أثناء فترة الدراسة


>وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الارشادات والنصائح الغذائية التى تحافظ على صحة طفلك أثناء قدوم فترة الدراسة، ومنها:

1- عند استيقاظ طفلك يجب أن يتناول كوب من الحليب المضاف إلية ملعقة من العسل الأبيض، فهذا يمده بالطاقة والحيوية، ويزيد من نسبة تركيزه بشكل كبير.

2- عند ذهاب طفلك إلى المدرسة ينصح بإعطائه جميع العناصر الغذائية الهامة، كسندوتش جبنه من أى نوع من قطع الخضراوات كالخيار والجزر والخس + عصير طبيعى من الفراولة أو الجوافة أو البرتقال + ثمرة فاكهة.

3- يجب إعطائه حافظة ماء "زمزامية" كبيرة الحجم، واعتياده على تناول كمية كبيرة من الماء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365