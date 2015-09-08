تعرف إلى أخطر أدوات "المهمات الصعبة" في شرطة دبي

هل جربت مرة أن تقص خرسانة، أن تشق جداراً، أن تقسم سيارة نصفين حتى تخرج العالقين منها، أن تذيب الحديد؛ أمور معقدة تحتاج إلى أدوات أكثر تعقيداً لفك شيفرتها، فهناك حادث وضحايا، ومحشورون، وأنفاس تصارع الحياة؛ في ظل هذه الأجواء المشحونة واللحظات العصيبة تجد أدوات ومعدات رجال المهمات الصعبة التابع لـ"إدارة النقل والإنقاذ" في شرطة دبي خير منقذ لمثل هذه الأحداث.

من بين الأدوات التي يستخدمها فريق المهمات الصعبة، لتسهيل مهامه منشار هيدروليكي الذي يعد من المعدات الفعالة، ومتعددة الوظائف لقص الخرسانة والحديد، ويعمل بتقنية الضخ الهيدروليكية لقطع أكثر فعالية وسرعة وسهولة، ومنشار خشبي هيدروليكي خاص يستخدمه رجال المهمات الصعبة في قص الأخشاب والأحجام الكبيرة المستعصية في موقع الحادث، والتي تعيق عملية الإنقاذ، إضافة إلى جهاز الاتصال تترا، وهو جهاز لاسلكي يستخدمه رجال الفريق للتواصل مع قسم العمليات، وفيما بينهم، لمراقبة سير مهام العمليات المعقدة والحساسة.

الجدير ذكره، أن "فرقة المهمات الصعبة" في شرطة دبي، تضم 40 منتسباً يتلقون تدريبات عالية الأداء تتمثل في التدخل السريع أثناء عمليات الإنقاذ. وقد تأسست في العام ‬1992، وتضم كوادر مدربة مزودين بأحدث الآلات والمعدات.

هل تريد أن تتعرف أكثر إلى أدوات فريق المهمات الصعبة والحكايات المليئة بالتحدي التي تربط بين أعضائه؟ تفاعل مع الفريق على هذا الوسم #الفريق_ألفا.

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