أخبار عاجلة

مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

تعرف إلى أخطر أدوات "المهمات الصعبة" في شرطة دبي

Google+ Print
تعرف إلى أخطر أدوات "المهمات الصعبة" في شرطة دبي تعرف إلى أخطر أدوات "المهمات الصعبة" في شرطة دبي

هل جربت مرة أن تقص خرسانة، أن تشق جداراً، أن تقسم سيارة نصفين حتى تخرج العالقين منها، أن تذيب الحديد؛ أمور معقدة تحتاج إلى أدوات أكثر تعقيداً لفك شيفرتها، فهناك حادث وضحايا، ومحشورون، وأنفاس تصارع الحياة؛ في ظل هذه الأجواء المشحونة واللحظات العصيبة تجد أدوات ومعدات رجال المهمات الصعبة التابع لـ"إدارة النقل والإنقاذ" في شرطة دبي خير منقذ لمثل هذه الأحداث.

من بين الأدوات التي يستخدمها فريق المهمات الصعبة، لتسهيل مهامه منشار هيدروليكي الذي يعد من المعدات الفعالة، ومتعددة الوظائف لقص الخرسانة والحديد، ويعمل بتقنية الضخ الهيدروليكية لقطع أكثر فعالية وسرعة وسهولة، ومنشار خشبي هيدروليكي خاص يستخدمه رجال المهمات الصعبة في قص الأخشاب والأحجام الكبيرة المستعصية في موقع الحادث، والتي تعيق عملية الإنقاذ، إضافة إلى جهاز الاتصال تترا، وهو جهاز لاسلكي يستخدمه رجال الفريق للتواصل مع قسم العمليات، وفيما بينهم، لمراقبة سير مهام العمليات المعقدة والحساسة.

الجدير ذكره، أن "فرقة المهمات الصعبة" في شرطة دبي، تضم 40 منتسباً يتلقون تدريبات عالية الأداء تتمثل في التدخل السريع أثناء عمليات الإنقاذ. وقد تأسست في العام ‬1992، وتضم كوادر مدربة مزودين بأحدث الآلات والمعدات.

هل تريد أن تتعرف أكثر إلى أدوات فريق المهمات الصعبة والحكايات المليئة بالتحدي التي تربط بين أعضائه؟ تفاعل مع الفريق على هذا الوسم #الفريق_ألفا.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية