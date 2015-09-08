بالفيديو - بولندا تكتسح جبل طارق 8-1

أفي) حقق المنتخب البولندي فوزا عريضا على منتخب جبل طارق بثمانية أهداف مقابل هدف وحيد يوم الاثنين.

ولعب الفريقان ضمن منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات يورو 2016.

أحرز كاميل جروسيكي هدف بولندا الأول (ق8) ثم أضاف الهدف الثاني له ولفريقه (ق15)، ووضع روبرت ليفاندوفسكي ثنائية أخرى (ق18) و(ق29) لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة.

في الشوط الثاني يسجل أركاديوس ميليك الهدف الخامس للبولنديين (ق56)، يليه هدف سادس لياكوب بلاسيكوفسكي (ق59) من ضربة جزاء، وعاد ميليك للتسجيل محرزا الهدف السابع لبولندا (ق72)، وبعدها بدقيقتين اختتم بارتوس كابوستكا الثمانية (ق74).

بينما أحرز ياكي جوسلينج هدف الشرف الوحيد لمنتخب جبل طارق قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق (ق87).

وواصل المنتخب الألماني الذي هزم اسكتلندا 3-2 تربعه في صدارة المجموعة بـ19 نقطة، وخلفه منتخب بولندا في الوصافة بـ17 نقطة، بينما يتجمد رصيد منتخب اسكتلندا عند 11 نقطة في المركز الرابع، ويقبع منتخب جبل طارق في المركز الأخير بلا أي نقاط.

شاهد أهداف اللقاء